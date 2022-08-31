Мурманск, 31 августа, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В закон «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области» приняты изменения. Участники специальной военной операции смогут претендовать на поддержку в рамках программы «Свой дом в Арктике» в приоритетном порядке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жильё и деньги

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«Правительство Мурманской области продолжает оказывать системную поддержку для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции и членов их семей. Мы предлагаем включить их в перечень категорий граждан, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты по программе «Свой дом в Арктике». Наравне с многодетными семьями участники СВО и супруги смогут претендовать на поддержку в 1,5 миллиона рублей в приоритетном порядке», — отметил Алексей Грачиков, первый заместитель министра строительства Мурманской области.

Инициатива была единогласно поддержана депутатами Мурманской областной думы. Уже с 1 сентября 2022 года участники специальной военной операции и члены их семей смогут получить поддержку.

Отметим, что получить сертификат на 1 млн рублей смогут граждане, работающие в организациях социальной сферы и ключевых отраслях экономики. На денежную выплату в 1,5 млн рублей могут рассчитывать многодетные семьи. Обязательным условием участия в программе является наличие земельного участка с разрешением на индивидуальное жилищное строительство. Программа рассчитана на три года с 2022 по 2024, ежегодно на нее будет выделяться по 500 млн рублей, то есть сертификаты смогут получить около 400 семей в год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за первые две недели работы программы «Свой дом в Арктике» в Мурманской области подали более 900 заявлений.

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