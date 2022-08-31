Москва, , 15:56 — REGNUM Когда главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн призывает европейский регулятор повышать процентные ставки постепенно, он поступает абсолютно правильно — так как в противном случае центробанк ЕС рискует повторить ошибки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Главный экономист ЕЦБ абсолютно правильно предупреждает европейского регулятора о возможной противоречивости последствий повышения ключевой ставки, — сказал Ковригин. — Если без этого не обойтись, то необходимо хотя бы делать это мелкими шагами, осуществляя мониторинг последствий. Иначе ЕЦБ может просто наступить на грабли российского ЦБ — резкое повышение ключевой ставки сильно бьёт по производству. Надо учитывать, что сейчас в мире явно преобладает инфляция предложения (или её часто называют инфляцией издержек)».

Ковригин подчеркнул, что высочайшие цены на сырьё, нарушение производственных и логистических цепочек приводят к серьёзным проблемам в производстве.

«Сокращается совокупный объём предложения — закономерно растут цены. Ключевая ставка может быть эффективным механизмом борьбы с инфляцией спроса. Она охлаждает деловую активность, стимулирует больше сберегать, нежели тратить. Но это не средство борьбы с инфляцией предложения! Наоборот, повышение ключевой ставки может больно ударить по производству, ещё больше сократив его объёмы», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам августа годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась до рекордных 9,1%.

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