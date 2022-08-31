Москва, , 15:14 — REGNUM В Москве август 2022 года стал самым жарким за всю историю климатических наблюдений в городе. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в столице.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, за весь период климатических наблюдений продолжительностью в 144 года, ещё ни разу не было таких высоких среднемесячных температур в августе на территории Москвы.

«Август стал самым жарким месяцем для Москвы. За 144-летний период наблюдения ещё не было такого жаркого августа. Этот август стал самым жарким за весь период наблюдения», — сказал Вильфанд.

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