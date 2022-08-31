Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Через год после позорного бегства американских войск из Афганистана 50% жителей США считают вторжение в Афганистан ошибкой. Об этом сообщает агентство «Тасним» со ссылкой на опубликованные институтом Гэллапа результаты опроса.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что с началом войны в 2001 году большинство американских граждан считали, что вторжение в Афганистан не являлось ошибкой.

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Вскоре после того, как в октябре 2001 года началось вторжение США в Афганистан, подавляющее большинство американцев поддержало его, и к началу 2002 года 93% граждан Соединённых Штатов считали, что отправка войск в Афганистан не была ошибкой.

Республиканцы-члены комитета по международным отношениям палаты представителей США на прошлой неделе объявили вывод войск страны из Афганистана «стратегическим провалом».

Журнал The Hill написал, что республиканцы в комитете по международным отношениям палаты представителей США оценили вывод военных из Афганистана в 118-страничном отчёте под названием «Стратегический провал».