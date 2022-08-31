Москва, , 15:08 — REGNUM Контрнаступление киевских войск на освобожденную территорию Херсонской области обернулось для них масштабной неудачей. Об этом 31 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украинская армия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Операция стало катастрофически неудачной для [б. УССР]. Вопру хоть траур объявлять. Но это одно из свидетельств западных военных советников», — сказал Коротченко.

По его словам, на Западе знают о военной неудаче Киева и её масштабах и уже сделали из этого соответствующие выводы.

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