Сеул, , 14:54 — REGNUM Советники лидеров Южной Кореи, Японии и США проведут на этой неделе встречу на Гавайях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Совета национальной безопасности США.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Советник национальной безопасности США Джейк Салливан, генсек совбеза Японии Такэо Акиба и глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Сон Хан проведут встречу в штаб-квартире Индо-Тихоокеанского командования США в Гонолулу 1 сентября», — заявил официальный представитель СНБ Эдриенн Уотсон.

Как сообщили в администрации южнокорейского президента, участники встречи обсудят ряд важных тем, включая северокорейскую проблему, экономическую безопасность, обстановку в регионе и вопросы трёхстороннего сотрудничества.

Отмечается, что в рамках визита в США представитель Южной Кореи также проведет двусторонние встречи с коллегами из США и Японии.