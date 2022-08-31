Кабул, , 14:52 — REGNUM После проведения экспертных оценок началась реконструкция погранпостов и застав на фарахском и гератском участках ирано-афганской границы. Об этом сообщает агентство «Тасним»

Граница Christopher Sessums

Мулла Абдул Шукур Барьялай, заместитель командира 207-го армейского корпуса «Аль-Фарук» (штаб в Герате), в сопровождении нескольких командиров погранвойск и экспертной группы осмотрел погранпосты третьего и четвёртого пограничных районов, включающих в себя участок границы в провинции Фарах и части провинции Герат. По результатам поездки и экспертной оценки был составлен план реконструкции застав в этих районах.

Процесс включает в себя восстановление десятков погранпостов и застав вдоль нескольких сотен километров линии границы, которая начинается от участка пограничного батальона «Калате Назар» в провинции Герат и тянется до участков погранбатальонов «Пишмаки» и «Тапае Хохарон» в провинции Фарах.

Погранпосты первого и второго пограничных районов, от батальона «Дахане Зульфикар» (стык границ Афганистана, Ирана и Туркмении) до батальона «Калате Назар» близ города Шинданд провинции Герат, были реконструированы после предыдущей инспекции, и сейчас все посты заняты пограничиниками.

Каземи Коми, специальный представитель президента Ирана по Афганистану, недавно подчеркнул, что с иранской стороны граница надёжно перекрыта, и сказал: »Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), придя к власти, всё еще не имеют достаточно сил и опыта на границе, у них даже нет униформы. Если будет необходимо, Исламская Республика Иран в одностороннем порядке установит безопасность на границе, как это было первоначально в случае с Ираком, но там мы уже несколько лет работаем совместно».

Касаясь недавних пограничных столкновений и споров между пограничниками Ирана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он назвал это «происками Америки» и отметил: »Если Иран не будет сотрудничать с временным правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), угрозы безопасности на границе возрастут и афганские беженцы хлынут в Иран».