* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 14:30 — REGNUM Жители афганской провинции Тахар жалуются на расистское и дискриминационное отношение чиновников департамента труда и социальных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к людям с ограниченными возможностями.

Знак «Инвалид» Игорь Ивашевич

Предоставив документы газете «8 Собх», они говорят, что радикалы дают больше привилегий и прав людям с ограниченными возможностями «определённой этнической принадлежности». Согласно одному из этих документов, человеку по имени Шаиста Гуль, являющемуся инвалидом первой группы, была выплачено пособие в размере 90 000 афгани, что соответствует пособию инвалида третьей группы.

Исходя из порядка распределения пособий, лицам с лёгкой степени инвалидности положено пособие в 30 000 афгани, инвалидам следующей группы —50 000 афгани, и лицам с полной инвалидностью — 90 000 афгани в год.

Ряд людей с ограниченными возможностями в Тахаре на условиях анонимности утверждают, что многие из них, как и Шаиста Гуль, получают большее пособие, чем указано в законе, из-за их этнической принадлежности.

По их словам, наоборот, инвалиды, принадлежащие к другим этническим группам, лишены прав из-за дискриминационного к ним отношения в связи с этнической принадлежностью самих талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чиновников.

Афганистан является одной из стран, в которых больше всего инвалидов в результате боевых действий.

Очевидно, под «этнической принадлежностью» подразумеваются пуштуны и представители других этносов.