Берлин, 31 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Безработица в Германии выросла после того, как в крупнейшей экономике Европы увеличилось число беженцев, прибывших с территории б. УССР, как сообщает агентство Bloomberg.

Basti93 Германия. Бундестаг

В августе безработица выросла на 28 000 человек, таким образом уровень безработицы поднялся до 5,5%. Это чуть ниже медианного прогноза экономистов, опрошенных Bloomberg, которые ожидали роста на 28 500 человек.

«Несмотря на экономическую и политическую неопределенность, рынок труда остается устойчивым, — заявила 31 августа глава Федерального агентства по труду Андреа Налес. — Безработица и неполная занятость в августе снова выросли сильнее, чем обычно для этого времени года. Однако это все еще связано с регистрацией беженцев [из б. УССР]».

На сегодняшний день в Германии зарегистрированы около миллиона человек, прибывших из б. УССР, хотя реальное их число остается неясным. Значительное большинство из них — женщины, многие приехали с детьми.

Агентство по труду заявило, что, несмотря на статистический рост безработицы, спрос на рабочую силу в Германии сохраняется после снятия ограничений, связанных с пандемией. Опрос, проведенный в этом месяце компанией S& P Global, показал, что создание рабочих мест замедляется на фоне растущей неопределенности экономических перспектив.

Германия входит в число стран, наиболее пострадавших от сокращения поставок природного газа из России. Все большее число экономистов предсказывают ей рецессию, даже если ей удастся избежать нормированного распределения энергоресурсов предстоящей зимой.