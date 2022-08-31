Человеческий капитал постсоветской России уничтожен реформами повсеместно
Москва, 31 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. После перестройки в России был целенаправленно уничтожен и растоптан главный элемент производственных сил страны — человеческий капитал, люди с их знаниями, качествами, трудовыми навыками и производственным опытом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
По его словам, основным элементом производительных сил, который легче всего уничтожить и который почти невозможно восстановить, является человеческий капитал. Насытить производственные цеха современной техникой гораздо проще, чем решить описанную выше задачу.
Он отметил, что человеческий капитал был уничтожен в постсоветской России почти повсеместно, а сохранить удалось очень немного. Но и то, что было сохранено, как бы ценно оно ни было, не может восполнить утраты того целого, частью которого они были.
Из этого вытекает, продолжил эксперт, что говорящий все вышесказанное представитель ВПК не может восполнить дефицит кадров через молодых специалистов ввиду того, что они не соответствуют требуемым качествам, а это говорит о регрессе и деградации человека. Те же старые кадры, которые есть, не способны на научно-технические прорывы, но еще способны держать индустриальное производство на плаву, этой же способности у тех, кто должен принять из их рук производственную эстафету, они не видят.