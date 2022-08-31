Москва, 31 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. После перестройки в России был целенаправленно уничтожен и растоптан главный элемент производственных сил страны — человеческий капитал, люди с их знаниями, качествами, трудовыми навыками и производственным опытом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

По его словам, основным элементом производительных сил, который легче всего уничтожить и который почти невозможно восстановить, является человеческий капитал. Насытить производственные цеха современной техникой гораздо проще, чем решить описанную выше задачу.

«А его именно уничтожали, причем настойчиво и планомерно. Чубайс открыто говорил: «Вы нам аплодируете, а мы вас первыми уничтожим, вы нам не нужны…» Кто-то сходил с ума, кого-то забирали за границу, кто-то начинал жить по новым правилам и терял прежние человеческие профессиональные качества. Оставшиеся превращались в такие вкрапления, они теряли полноценно-социальное качество», — продолжил эксперт.

Он отметил, что человеческий капитал был уничтожен в постсоветской России почти повсеместно, а сохранить удалось очень немного. Но и то, что было сохранено, как бы ценно оно ни было, не может восполнить утраты того целого, частью которого они были.

«Один крупный представитель сохранившейся части военно-промышленного комплекса сказал в частном разговоре, что для радикального улучшения вверенной ему части военно-промышленного комплекса ему нужны даже не новые машины и не деньги, ему нужно прежде всего воскресить примерно 200 ушедших из жизни специалистов, способных создавать новое и обладающих необходимой мотивацией», — добавил Кургинян, подчеркнув, что это говорит не оторванный от реального положения дел философ или какой-то отброшенный злопыхатель, а супервостребованный в современных условиях человек, руководящий конкретными производствами, от которых зависит безопасность страны.

Из этого вытекает, продолжил эксперт, что говорящий все вышесказанное представитель ВПК не может восполнить дефицит кадров через молодых специалистов ввиду того, что они не соответствуют требуемым качествам, а это говорит о регрессе и деградации человека. Те же старые кадры, которые есть, не способны на научно-технические прорывы, но еще способны держать индустриальное производство на плаву, этой же способности у тех, кто должен принять из их рук производственную эстафету, они не видят.