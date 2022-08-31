* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:54 — REGNUM Илаха, афганская студентка медицинского факультета, опубликовала видеообращение, в котором говорится, что в феврале текущего года в офисе разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) её заставили выйти замуж за кари Саида Хости, бывшего пресс-секретаря министерства внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Насилие Цитата из к/ф «Трамвай «Желание». реж Элиа Казан. 1951. США

Илаха, чей отец был генералом управления национальной безопасности бывшего правительства Афганистана, рассказала, что за это время её много раз насиловали и избивали.

На видео, размещённых в социальных сетях, видно, как Саид Хости входит в дом Илахи и, она, с лопатой в руке, гневно требует от Хости покинуть её дом. На другом видео видно, что девушку госпитализируют из-за травм и слышен громкий плач какой-то женщины.

Илаха говорит, что сейчас она содержится в квартире в «Гульбахар-центре» в Кабуле и ей не разрешается покидать этот комплекс. На видеозаписи она умоляет её спасти, и говорит, что это может быть её последнее сообщение, так как она, вероятно, будет убита после публикации видео.

Студентка добавила, что пыталась бежать из Афганистана, но была арестована талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на пакистанской границе и возвращена Саиду Хости.

Хотя дата записи видеосообщения неизвестна, но, похоже, оно было снято после отстранения Саида Хости от должности пресс-секретаря МВД.

Напомним, за прошедший год большое количество командиров и чиновников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли себе вторых и третьих жён. Браки по принуждению и детские браки — обычное дело для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и члены движения часто принуждают к браку молодых девушек.