Саратов, 31 августа, 2022, 13:56 — ИА Регнум. До 21 сентября продлили запрет на посещение лесных массивов на территории Саратовской области. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин.

Minforest. saratov. gov.ru Берегите лес

Ограничения продлили в связи с высоким классом пожарной опасности.

В лесах Саратовской области запрещены въезд (кроме сквозного проезда по дорогам общего пользования), разведение огня и проведение других пожароопасных работ рядом с ними, а также культурно-массовые мероприятия.

Напоминаем, в Саратовской области установилась аномально жаркая погода. До конца августа в большинстве районов региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

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