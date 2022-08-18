Саратов, , 10:44 — REGNUM Достичь уровня лесистости в 20% намерены в Саратовской области. Соответствующую задачу перед экологами поставил временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин.

Посадка деревьев Марина Каширская © ИА REGNUM

С его слов, необходимо рассчитать финансирование, определиться с площадью высадки леса, а земли, где нет возможности вести сельхозработы, передать лесхозам.

«Наша задача — дать новую жизнь лесничествам, питомникам и, в целом, саратовскому лесу», — добавил Бусаргин.

В Саратовской области леса занимают лишь 6,3% территории. Только в Балтайском районе достигнут уровень в 20%. В 2022 году в регионе планируют высадить 2,5 тыс. гектаров нового леса, в 2023 году площадь увеличится до 4 тыс. гектаров.

В регионе создано три лесопитомника, в которых ежегодно высаживают до 10 млн саженцев, что позволяет полностью закрыть потребность, отметил врио губернатора. Однако питомники должны выращивать не только лесные, но и декоративные, ландшафтные культуры и использовать их для озеленения населенных пунктов.

Бусаргин также поручил сформировать план развития каждого питомника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России в 2021 году впервые за долгое время площадь лесовосстановления превысила площадь погибших деревьев (план по лесовосстановлению составил 109%). Всего лесовосстановление было проведено на площади 1 млн 200 тыс. га.

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