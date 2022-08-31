Брянск, 31 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Мемориальные доски в честь героев, погибших во время специальной военной операции, установлены на зданиях школ Брянска 30 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

https://bga32.ru Доска герою

Мемориальная доска Илье Курбатову появилась на фасаде здания школы № 12, в которой учился будущий герой. Он родился 8 апреля 1999 года, с детства мечтал стать военным. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Героически погиб в боях под Гостомелем. Посмертно награждён орденом Мужества.

Имя выпускника школы №18 Дмитрия Мармуса увековечено на фасаде учебного заведения. Он родился 13 августа 1986 года, героически погиб 27 февраля 2022 года при выполнении боевой задачи. Посмертно награждён орденом Мужества.

В гимназии №1 установлена мемориальная доска её выпускнику Дмитрию Седневу. Лейтенант медицинской службы выполнял свой воинский долг, спасая жизни солдат под огнем противника. 22 апреля он героически погиб, посмертно награждён орденом Мужества.