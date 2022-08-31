Абакан, 31 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Очередную партию гуманитарного груза для жителей Донбасса отправила Хакасия. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 августа в республиканском правительстве.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Объём гуманитарного груза — почти 19 тонн. Он предназначен для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Гуманитарная помощь уже направлена в сторону Ростова-на-Дону, затем её доставят в социальные объекты и для граждан в Донбассе.

В правительстве Хакасии напомнили, что это уже третья отправка из республики. В общей сложности было собрано и направлено более 90 тонн.

В состав 19-тонного гуманитарного груза вошли продукты питания длительного хранения, канцелярия, предметы гигиены, спортивные принадлежности для школьников, тонна художественной и учебной литературы.

Ранее гуманитарную помощь доставляли самолётами Минобороны РФ и поездом. В этот раз груз отправили за счёт средств республиканского бюджета.

По словам заместителя главы республики Юрия Курлаева, жители и трудовые коллективы Хакасии «проявляют большое сопереживание к сложившейся ситуации». Пункты приёма гуманитарной помощи продолжают работу во всех муниципалитетах региона, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Хакасии собрали для жителей Донбасса 75 упаковок детской литературы. Это более 200 книг.

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