Абакан, , 14:22 — REGNUM В Хакасии 18 августа завершилась федеральная акция по сбору детских книг «Дети — детям». Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве образования и науки, участники акции собрали для отправки в Донбасс 75 упаковок детской литературы — более 200 книг.

Книги для детей Донбасса от жителей Хакасии R-19.ru

Благотворительный сбор детских книг для детей Донбасса стартовал в июне 2022 года. Инициаторы акции — Министерство просвещения РФ, Российское движение школьников и гуманитарная миссия #МЫВМЕСТЕ.

В благотворительном марафоне приняли участие профессиональные образовательные учреждения Хакасии — учащиеся, волонтёры, педагоги техникумов и училищ. Пункты сбора литературы работали на базе Абаканского строительного техникума и Черногорского техникума отраслевых технологий. Принести туда можно было не только сборники произведений для детей, рассказы, сказки, повести, но и раскраски и развивающую литературу.

Всего было собрано 75 упаковок детской литературы. Книги упаковали в пачки по 6-8 кг и доставили в штаб — в Республиканский центр дополнительного образования детей. Уже на этой неделе литература будет доставлена в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

«К 1 сентября яркие и интересные книжки на русском языке будут доставлены ребятам, которые сегодня находятся в трудной жизненной ситуации», — подчеркнула начальник отдела профессионального образования минобрнауки Хакасии Евгения Черных.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной гуманитарный конвой отправили в Донбасс из Башкирии.

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