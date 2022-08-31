Багдад, 31 августа 2022, 13:32 — REGNUM Президент Ирака Бархам Салех выступил в поддержку требований демонстрантов, которые выступают за проведение досрочных выборов в парламент страны. Об этом 31 августа сообщает Shafaq.

Бархам Салех
Бархам Салех
Foreign and Commonwealth Office

Салех во время выступления на иракском государственном ТВ заявил, что перевыборы могут помочь разрешить политический кризис в стране и остановить насилие.

«Проведение новых досрочных выборов в соответствии с национальным пониманием будущего страны, представляет собой выход из удушающего кризиса в стране вместо политических стычек, столкновений и соперничества. Выборы гарантируют политическую и социальную стабильность в стране и отвечают чаяниям иракцев», — заявил Бархам Салех.