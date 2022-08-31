Рига, , 13:20 — REGNUM Правительство Латвии оказало киевскому режиму военную помощь на сумму около 300 млн евро. Еще 15,7 млн евро собрали в качестве пожертвований общественные организации страны. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv со ссылкой на заявление министра обороны Артиса Пабрикса.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Б. УССР поставлено вооружение разного типа, в том числе индивидуальное снаряжение, боеприпасы, противотанковое оружие, ЗРК Stinger, беспилотники, самоходные гаубицы, вертолеты, а также сухие пайки. Кроме того, б. УССР поставили специально подготовленные внедорожники.

«Латвия является лидером в предоставлении поддержки [территории б. УССР] и подает пример другим странам в Европе и во всем мире», — подчеркнул Пабрикс.

Заявление главы военного ведомства Латвии вступает в противоречие с недавним заявлением министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что именно его страна является лидером в оказании военной помощи б. УССР.