Москва, , 13:18 — REGNUM На въезд в освобождённую Россией часть Запорожской области скопились большие очереди людей, которые намерены покинуть территорию [б. УССР]. Об этом 31 августа заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Политик признал, что есть очередь и на выезд с территории освобожденной части региона, но она в несколько раз меньше.

«Со стороны [б. УССР] стоит огромная очередь. С нашей стороны на выезд 200 машин, а со стороны [б. УССР] к нам на въезд 1 тыс. машин», — сказал Балицкий.

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