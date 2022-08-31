Москва, 31 августа, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Российские военные в ходе проведения специальной операции на территории бывш. УССР за последние сутки уничтожили почти сотню киевских боевиков и националистов. Об этом 31 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В ведомстве уточнили, что удар был нанесён по командному пункту 56-й мотопехотной бригады ВСУ под Карловкой в Донецкой Народной Республике.

«Сосредоточенным огневым ударом по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Карловка Донецкой Народной Республики уничтожено более 40 [киевских] военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в районе населённого пункта Дружковка ДНР было ликвидировано до полусотни националистов и девять единиц военной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа при попытке наступления на юге б. УССР ВСУ понесли большие потери. За сутки, по данным Минобороны России, было уничтожено более 1200 боевиков, киевские боевики также потеряли 46 боевых машины пехоты, 48 танков, 37 других боевых бронемашин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулемётами.