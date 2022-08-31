Москва, , 13:02 — REGNUM Делегация МАГАТЭ будет въезжать на освобожденную Россией территорию Запорожской области в порядке общей очереди. Об этом 31 августа заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

МАГАТЭ IAEA Imagebank

По его словам, на въезд в освобожденную часть региона скопилось большое количество машин, которые хотят покинуть территорию [б. УССР]. И делегацию МАГАТЭ не будут пропускать вперед простых людей.

«Миссию без очереди пускать не планируем — пусть стоят в очереди как все. У них будет время поговорить с простыми людьми, узнать правду. Мы не большого мнения об этой миссии. Наша задача показать, а кто хочет увидеть, тот увидит», — сказал Балицкий.

Читайте ранее в этом сюжете: Балицкий: ЗАЭС работает в штатном режиме