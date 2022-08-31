Вена, 31 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Дух Вены, сопровождавший международную деятельность, угас, полагает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом он написал 31 августа в своём телеграм-канале.

Александр Дейнека. Весна в Вене. 1947

Десятки лет, отметил он, Вена была известна как международный центр, деятельность которого была основана на консенсусе, так называемом Венском духе. Однако и на него повлиял сегодняшний турбулентый мир.

«Венский дух начал угасать задолго до нынешних событий [в б. УССР], а сейчас его вовсе нет», — отметил Ульянов.

В австрийской столице базируются многие международные организации, в том числе ОБСЕ и ОПЕК. Здесь находится третья штаб-квартира ООН. В 1961 году в Вене была подписана Венская конвенция о дипломатических сношениях — один из основных международных договоров в области дипломатического права.

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