Москва, 31 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Мюнхенская речь президента России Владимира Путина в 2007 году была не про конфронтацию, это предупреждение и воззвание к политической мудрости, заявил 31 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Выступление Путина в Мюнхене. 2007

«(Мюнхенская речь) не про конфронтацию, он (Путин) предупреждал, он воззывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить, но не потому что у нас нет таланта убеждения, у Путина прекрасный талант убеждения, слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи», — сказал Песков.

Он добавил, что мюнхенскую речь нужно читать целиком. Песков также посоветовал «просто время от времени, когда возникают вопросы, что происходит, читать мюнхенскую речь Путина».