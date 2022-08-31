Москва, , 12:34 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передаёт 31 августа белорусское госагентство Белта.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

Отмечает, что в телефонном разговоре главы государств обсудили не только встречу на полях саммита ШОС, но график дальнейших контактов в целом.

Также Путин и Лукашенко намерены обсудить белорусско-российские отношения, наиболее актуальные вопросы и ситуацию в регионе и в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, участие своих лидеров в саммите, намеченном на 15–16 сентября 2022 года в Самарканде (Узбекистан), подтвердили все восемь стран — участниц ШОС.

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