Москва, 31 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Россия и Иран сконцентрированы на создании таких механизмов, которые позволят продолжать сотрудничество, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, международная обстановка требует регулярной «сверки часов» и координации действий двух стран. Западные страны в стремлении установить «своё полное доминирование в мире целенаправленно, последовательно разрушают всю структуру международных отношений», добавил министр.

«На этом фоне мы концентрируемся вместе с нашими друзьями, включая Иран, на создании надёжных, конструктивных механизмов, которые позволят независимо от какого-либо диктата развивать взаимовыгодное сотрудничество», — заявил Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа американская газета The Wall Street Journal заявила об укреплении сотрудничества между Россией и Ираном для противостояния санкциям США и ЕС. Основными направлениями сотрудничества являются торговля и военная сфера.