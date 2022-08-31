Москва, 31 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Формат участия президента России Владимира Путина в саммите G20 пока не определён. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 31 августа журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, в Кремле рассматривают ситуацию, решения пока нет. У российской стороны есть приглашение, Россия в любом случае участвует в работе этого форума и продолжит это делать, в том числе на высшем уровне.

«Но формат участия будет определяться чуть позже», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Индонезии Джоко Видодо ранее заявил, что Путин планирует принять участие в саммите G20, который состоится в ноябре на Бали.

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