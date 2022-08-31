Подгорица, 31 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Черногории с расследованием дела о кибератаке на информационную инфраструктуру государственных органов поможет ФБР.

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Об этом сообщили находящиеся с визитом в США глава МВД Черногориии Филип Аджич и глава управления полиции Зоран Брджанин.

По их словам достигнута договоренность о том, что в Черногорию прибудет Cyber Action Team и поможет расследовать это дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атака на IT-инфраструктуру Черногории началась 20 августа и продолжалась до настоящего времени. Агентство национальной безопасности Черногории объявило о «российском следе», однако пока доказательств этому не нашлось.