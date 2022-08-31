Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Право принять участие в церемонии поднятия флага России в школах в Санкт-Петербурга будут предоставлять тем школьникам, которые отличились в какой-либо сфере. Об этом 31 августа заявила председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг России

По всей России будет действовать единообразный подход к почитанию государственных символов РФ. С 1 сентября во всех школах России, и в Санкт-Петербурге в том числе, каждая учебная неделя, каждый понедельник будут начинаться с торжественной церемонии подъёма флага России и исполнения гимна страны.

«Право поднять флаг на линейке, которую выстроят образовательные учреждениях, будет предоставляться лучшим учащимся, которые за прошлую учебную неделю продемонстрировали какие-то успехи, достижения в учёбе, спорте, в дополнительном образовании, в творчестве, в социальных каких-то проектах, в общественной деятельности», — перечислила Путиловская.

Такое право будут давать и лучшим учителям, которые стали победителями конкурсов профессионального мастерства или имеют успехи и достижения в своей работе.

Помимо этого учебная неделя будет включать в себя занятия «Разговоры о важном». На них будут обсуждаться темы, которые волнуют школьников. Они могут быть связаны с жизнью школы, города и страны.