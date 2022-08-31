Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Школы города Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) получили к началу нового учебного года от Ленинградской области оборудование для компьютерных классов, сообщили 31 августа в пресс-службе областной администрации.

t. me/lenobladminka Ремонт школы в Енакиево (ДНР)

Среди поступившего оборудования — 432 ноутбука, многофункциональные устройства (МФУ) и стойки для интерактивных панелей.

«Школы уже обеспечены учебниками, а первоклассники Енакиево, как и их сверстники из Ленинградской области, получат традиционные подарки — рюкзачки с канцелярией», — заметили в пресс-службе уточнив, что до конца сентября в Енакиево привезут еще интерактивные панели, учебники, флаги, карты и портреты российских ученых — всё, чем оборудованы и российские школы.

Параллельно с комплектацией учебных заведений строители приводят в порядок детские сады и школы Енакиево: «На территории города работает 200 строителей, 40 единиц техники. За последние две недели заменили почти 500 окон, двери, меняем кровлю в трех детсадах и трех школах», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Также чиновник уточнил, что в Ленобласти подготовка к учебному году полностью завершена. К первому сентября откроются шесть новых школ, три школы после реновации и 78 новых «Точек роста», «Кванториумов», компьютерных классов, спортзалов и многое другое.