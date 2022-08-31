Якутск, 31 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В 12 арктических районах Якутии начался отопительный сезон. К теплу подключены все объекты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в оперативном штабе республики.

Отопление

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«К моменту запусков производственные филиалы завершили все запланированные мероприятия в рамках ремонтной кампании. На объектах заменено оборудование. Своевременно подготовлены сооружения и инженерные сети», — отметил первый заместитель генерального директора по производству, главный инженер ГУП «ЖКХ РС (Я)» Александр Корякин.

Первыми к отоплению 27 и 28 августа были подключены жители Абыйского и Момского районов, затем — Эвено-Бытантайского и Жиганского, а также посёлок Батагай. В начале сентября отопление дадут в вилюйской, заречной и центральной группе районов, а также в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхневилюйском районе Якутии отопительный сезон начался в начале августа. Тепло дали для того, чтобы жители имели возможность просушить дома после паводка.