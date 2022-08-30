Якутск, 30 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Заморозки до — 5 градусов и мокрый снег ожидаются 31 августа в Якутии. Температура воздуха опустится ниже нуля в центральных и западных районах республики, сообщило ЯСИА на основании данных Якутского УГМС.

(сс) Gadjo_Niglo Снег в горах

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В арктический районах на побережье синоптики прогнозируют +2-+7 градусов днём, на западе республики — 5-10 градусов выше ноля, в центральных районах — 10-15 градусов, в восточных — 17-22. В Ленском и Мирнинском районах, а также в арктических населённых пунктах возможны порывы ветра до 15-19 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад первый снег выпал в Якутии 30 августа. Снегопад прошёл в Усть-Янском районе.