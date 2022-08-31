Москва, 31 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Проход кораблей США через Тайваньский пролив является новой провокацией, направленной дестабилизацию ситуации в регионе. Такую позицию Москвы 31 августа на брифинге изложила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы рассматриваем проход 28 августа двух кораблей США по акватории Тайванского пролива как новую провокацию, как часть цепочки провокации, направленную на сдерживание Пекина, оказание на него дополнительного давления и дестабилизацию ситуации в целом», — подчеркнула российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские военные корабли продолжат заходить в Тайваньский пролив. Она подчеркнула, что США «намерены продолжать летать, плавать и проходить там, где это позволяет международное право, в соответствии с принципами свободы навигации».

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По её словам, данная политика соответствует целям США по защите безопасности и стабильности Индо-Тихоокеанского региона.

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