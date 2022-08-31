В РФ импортозамещение перешло в фазу стабилизации — экономист ВШЭ
Москва, 31 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Пик спада потребительского спроса пришелся на весну 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявила научный сотрудник департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Шарко.
«Рынок, безусловно, изменился, но новые механизмы рынка электронной коммерции, запущенные до пандемии, уже невозможно остановить: меняются игроки на рынке, но «потребительская корзина» уже имеет стабильные очертания и привычное наполнение для российских потребителей, — сказала Шарко. — Импортозамещение сегодня находится, скорее, в фазе стабилизации: компании, которые проинвестировали в производство продуктов-субститутов в России, уже вышли на рынок, заняли новые ниши, видят результаты своей деятельности. Малый и средний бизнес все чаще ориентируется на производство продукции для внутреннего рынка».
Тем не менее, как полагает Шарко, спад потребления, который наблюдался весной и летом 2022 года отразится на среднегодовом прогнозе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российский рынок входит в десятку наиболее быстрорастущих рынков электронной коммерции в мире.