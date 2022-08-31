Новосибирск, 31 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Кабинному и лётному экипажам авиакомпании S7 Airlines теперь можно иметь татуировки на открытых частях тела, носить бороду и красить волосы в яркие цвета. Об этом сообщила сама компания.

Александр Полегенько ИА REGNUM Рейс авиакомпании S7

«Мы убеждены, что профессиональные качества сотрудника никак не зависят от того, видна ли пассажирам его татуировка и какого цвета его волосы, — прокомментировала заместитель генерального директора S7 Group по работе с персоналом и устойчивому развитию Элеонора Романова. — Если индивидуальный стиль не мешает человеку на 100% выполнять свою работу и обеспечивать безопасность на борту — не видим никаких причин бережно хранить порядком устаревшие традиции внешнего вида».

Кроме того, бортпроводницам теперь необязательно носить обувь на каблуке. При этом по-прежнему сотрудникам не рекомендуются длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела.