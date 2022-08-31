Стокгольм, 31 августа 2022, 11:37 — REGNUM Бывший вице-премьер Австралии Барнаби Джойс поддержал предложение о снижении минимального трудоспособного возраста в стране, пошутив, что родители должны «дать пинка», чтобы дети пошли работать. Об этом 31 августа сообщил телеканал Nine News.

Барнаби Джойс
Барнаби Джойс
Bidgee

Среди идей, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите по труду в Канберре, числится предложение позволить 13-летним подросткам устроиться на работу.

«Я живу на ферме, здесь многие люди работают … В этом возрасте вы выполняете работу по дому для своих родителей. Я думаю, что очень важно, чтобы люди росли в культуре и понимали, что это такое — ходить на работу», сказал Джойс журналистам.

Заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз также заявил, что лейбористское правительство заинтересовано в рассмотрении всех идей на саммите, которые приведут в конечном счете к устранению нехватки рабочих рук на континенте.

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