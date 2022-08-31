Стокгольм, , 11:37 — REGNUM Бывший вице-премьер Австралии Барнаби Джойс поддержал предложение о снижении минимального трудоспособного возраста в стране, пошутив, что родители должны «дать пинка», чтобы дети пошли работать. Об этом 31 августа сообщил телеканал Nine News.

Барнаби Джойс Bidgee

Среди идей, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите по труду в Канберре, числится предложение позволить 13-летним подросткам устроиться на работу.

«Я живу на ферме, здесь многие люди работают … В этом возрасте вы выполняете работу по дому для своих родителей. Я думаю, что очень важно, чтобы люди росли в культуре и понимали, что это такое — ходить на работу», — сказал Джойс журналистам.

Заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз также заявил, что лейбористское правительство заинтересовано в рассмотрении всех идей на саммите, которые приведут в конечном счете к устранению нехватки рабочих рук на континенте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии могут разрешить работать 13-летним из-за нехватки кадров