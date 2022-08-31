Канберра, , 11:29 — REGNUM Жители Австралии столкнутся с повышенным риском перебоев в подаче электроэнергии, поскольку угольные генераторы по всей стране закрываются, а спрос на электроэнергию увеличивается. Об этом 31 августа сообщило агентство Reuters.

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Штаты Южная Австралия и Виктория пострадают больше всего, говорится в ежегодном исследовании Австралийского оператора энергетического рынка (AEMO).

Дефицит электроэнергии угрожает Южной Австралии, штату, который больше всего зависит от ветровой и солнечной энергии. Проблема усугубится во второй половине 2023 года, а Виктория, второй по численности населения штат Австралии, столкнется с отключением света со второй половины 2024 года.

В своем заключении главный исполнительный директор AEMO Дэниел Вестерман предупредил, что необходимы дополнительные инвестиции в наращивание мощностей электросети Австралии.