Багдад, 31 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Посольство Китая в Ираке опубликовало уведомление на своем официальном аккаунте в WeChat, в котором напомнило китайским гражданам и учреждениям в этой стране усилить меры безопасности после эскалации протестов и кровавых столкновений в столице Ирака Багдаде, в результате которых по меньшей мере 20 человек погибли и десятки получили ранения, сообщает 30 августа газета Global Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Насилие вспыхнуло после того, как видный иракский шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр объявил о своем уходе из политики. По меньшей мере 20 человек были убиты и еще десятки получили ранения в результате столкновений между иракскими силами безопасности и сторонниками влиятельного шиитского священнослужителя, продолжавшихся в Багдаде всю ночь, говорится в сообщениях CCTV.

По сообщениям BBC, это самое жестокое насилие, обрушившееся на иракскую столицу за последние годы, и большая часть боевых действий была сосредоточена вокруг Зеленой зоны города, района, где расположены правительственные здания и иностранные посольства. Более того, временный премьер-министр Ирака призвал к спокойствию, а военные объявили общенациональный комендантский час после беспорядков в нескольких других городах.

Китайские компании активно участвуют в послевоенном восстановлении Ирака, и, согласно предыдущему отчету Global Times, в стране находится более 10 000 китайских граждан. В заявлении посольства Китая говорится, что нынешняя ситуация в области безопасности в Ираке по-прежнему остается сложной и суровой, а демонстрации проходят часто.

Китайские граждане и учреждения должны соблюдать местные законы и правила и избегать посещения людных или чувствительных мест, говорится в заявлении, в котором содержится призыв к китайским гражданам и учреждениям своевременно сообщать в полицию и обращаться в посольство Китая в случае чрезвычайной ситуации.