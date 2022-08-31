Донецк, 31 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел двух районов Донецка. Об этом 31 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

В 10:10 и 10:15 нанесены удары с позиций ВСУ в Красногоровке и Орловке. Сначала по Петровскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 152 мм, затем по Куйбышевскому району — семь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска совершили обстрел населённого пункта Зайцево.