Москва, 31 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В годовом выражении обороты предприятий сферы услуг Москвы в период с января по июль 2022 года выросли на 19,6%. Об этом 31 августа сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

По его словам, обороты столичных предприятий сферы услуг за указанный период достигли 5,36 трлн рублей.

«Наибольший прирост выручки показали организации культуры, досуга, спорта и СМИ. Их оборот за семь месяцев составил 132,8 млрд рублей, что на 52,4% больше, чем в январе–июле 2021 года. Сфера общепита увеличила выручку на 44,6% — до 291,7 млрд рублей, турагентства заработали на 39,6% больше, чем год назад, — 353,8 млрд рублей, оборот гостиниц вырос на 32,1% — до 52,7 млрд рублей», — сказал Ефимов.