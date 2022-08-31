Донецк, , 11:01 — REGNUM Киевские силовики дважды обстреляли Кировский район Донецка с промежутком в 20 минут. Об этом сообщает 31 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Последствия обстрела в Донецке Юрий Пущаев © ИА REGNUM

В 10:20 по Кировскому району Донецка выпустили пять снарядов калибра 152 мм, затем в 10:40 — ещё пять снарядов того же калибра.

В обоих случаях огонь вёлся с позиций ВСУ в Красногоровке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 08:15 по Кировскому району выпустили 4 снаряда калибра 152 мм.

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