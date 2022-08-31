Москва, 31 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Если власти РФ повторят историю «бюджетного правила», то это может резко снизить потенциал потребления на внутренних рынках РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов. Так он прокомментировал прогнозы первого вице-премьера РФ Алексея Белоусова о том, что спад потребления в РФ в 2022 году составит 4,2%, в 2023 году потребление вырастет на 2,5-3%.

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«Если в РФ реальный сектор получит необходимую поддержку, а национальная экономика будет последовательно насыщаться ликвидностью, то можно ожидать роста потребления в районе 3,2–3,5% по итогам 2023 года, — сказал Максимов. — Полностью исключать новый пик спада, конечно же, нельзя. Одной из потенциальных проблем может стать повторение истории «бюджетного правила», которое, по некоторым данным, готовится в Минфине. Речь идёт об изъятии из реального сектора экономики доходов от экспорта энергоносителей в пользу размещения на рынках ценных бумаг дружественных стран. Такие действия способны резко снизить потенциал потребления на внутренних рынках, чего следует всеми силами избегать».

По его словам, оценка в 4,2% представляется некоторым усреднением по прогнозам различных экономических институтов.

«По имеющимся данным и с учётом базы 2021 года можно говорить о том, что реальное значение падения потребления не сильно отклонится от данного значения. Более вероятным, на мой взгляд, будет результат из интервала 3,8–4,2%», — подытожил Максимов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что население РФ стало возвращаться к прежним моделям потребительского поведения.