Мадрид, 31 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Обязательства, взятые Испанией в рамках Евросоюза и НАТО, которые предполагают увеличение военных расходов в следующем Общем государственном бюджете, будут «соблюдаться и выполняться». Об этом заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес, пишет агентство EFE.

(сс) José Ramón Márquez // JCCM Исабель Родригес

Она упомянула недавние заявления второго вице-премьера Йоланды Диас, которая намекнула на невозможность увеличения расходов на оборону, и уточнила, что Диас «имела в виду потолок расходов, а не общий государственный бюджет».

Ранее о необходимости повысить расходы на военную оборону заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.