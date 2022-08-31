Москва, 31 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Практика субсидирования авиарейсов в России расширяется, и это хороший знак, прокомментировал сенатор от Магаданской области Анатолий Широков решение Росавиации об увеличении списка направлений для субсидированных авиаперевозок.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

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«Это хороший знак не только для развития авиасообщения, но и для всех отраслей промышленности, связанных с авиаотраслью.

Думаю, что на очереди решение проблемы субсидирования федеральным бюджетом авиаперевозок и внутри субъектов РФ. Это особенно важно для дальневосточников и северян, живущих в отдаленных районах. Зачастую перелёт внутри субъекта для них стоит много дороже, чем полет на юг нашей страны для отдыха. И это не правильно.

Но надо видеть и обратную сторону субсидирования. Субсидировать всё и вся невозможно. Поэтому, думаю, что субсидирование должно быть двух видов. Первый субсидирование потому, что по другому нельзя. Здесь надо только всё посчитать разумно и, закрыв глаза, поддерживать средствами бюджета. А второй вид — субсидирование для того, чтобы постепенно авианаправление становилось коммерчески выгодным. После наступления этого момента субсидирование можно и снимать.

Выбор между двумя этими видами субсидирования необходимо осуществлять для каждой ситуации или региона отдельно, точечно, чтобы не допустить неудобств для людей», — написал в своём телеграм-канале Анатолий Широков.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимо продолжать финансово поддерживать доступность авиационного сообщения регионов Дальнего Востока с другими субъектами страны. Об этом заявил представитель Амурской области в Совете Федерации Артём Шейкин.