Донецк, 31 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского режима совершили обстрел города Макеевка. Об этом 31 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 9:20 зафиксирован удар с позиций ВСУ в Орловке. По Червоногвардейскому району Макеевки выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска нанесли свыше 60 ударов по Энергодару за сутки, основная часть из них пришлась по территории Запорожской АЭС.