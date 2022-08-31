Орел, 31 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. О подвиге российских военнослужащих и бойцов Донбасса ради спасения от новой модели нацизма должен знать каждый россиянин, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России

«По нашему мнению, инициатива секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Турчака А. А. по выпуску в Российской Федерации новых учебников истории с новыми главами, посвященными СВО на [территории бывш. УССР] и подвигам наших героев-солдат, абсолютно закономерна. Именно сейчас в современной России каждый россиянин должен знать о подвигах наших военных, а также бойцов Донбасса ради спасения от новой модели нацизма, которые западные недружественные нам страны успешно внедрили и используют на [территории бывш. УССР]», — подчеркнул Косогов.

Эксперт подчеркнул, что целью проекта [территории бывш. УССР] как анти-России, который создавался и финансировался США и Великобританией, был именно вооружённый конфликт между Россией и территорией бывш. УССР.

«Необходимо подчеркнуть, что де-факто высшее руководство страны, проводя СВО на [территории бывш. УССР] (бывшей республики СССР), вынуждено защищать интересы всех россиян на территории Донбасса, где проживает население, говорящее на русском языке, которое долгие восемь лет обстреливалось и уничтожалось нелегитимным политическим руководством [территории бывш. УССР], управляемым из-за рубежа», — сказал эксперт.

«Поэтому абсолютно закономерной является точка зрения президента РФ В. В. Путина, что конечной целью СВО на [территории бывш. УССР] является освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России», — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о появлении в учебниках по истории России главы про специальную военную операцию сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.