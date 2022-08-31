Жирона, Испания, 31 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Полуторагодовалая девочка погибла в результате удара льдиной во время града, который прошел в городе Ла-Бисбаль-д’Эмпорда (провинция Жирона). Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники из городского совета Эмпорды.

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Сильный град также нанес большой ущерб автомобилям, крышам домов и уличным сооружениям, сообщают аварийные службы.

Отмечается, что осадки были диаметром более десяти сантиметров, что является необычным явлением.