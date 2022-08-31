Берлин, 31 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Германия лучше подготовлена к перерыву в поставках газа по «Северному потоку» из-за ремонтных работ, сообщил 31 августа глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Газохранилища заполнены почти на 85%, и зимой мы также можем снова забирать газ, мы экономим газ (так и должно оставаться!), СПГ-терминалы строятся, и спасибо Бельгии, Нидерландам, Норвегии (и скоро Франции), газ течет», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме заявили, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» из России в страны Евросоюза полностью прекращены.

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