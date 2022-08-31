Энергодар, Бывш. УССР, , 10:12 — REGNUM Радиационный фон в Энергодаре после обстрелов ВСУ в норме, сообщили 31 августа власти города.

Энергодар. Станция АЭС DENAMAX

Отмечается, что в Энергодаре за прошедшие сутки станция, прилегающие территории и город подверглись более 60 ударам из БПЛА и артиллерии фугасной-осколочного типа со стороны населенного пункта Марганец.

«Радиационный фон в норме. Пострадавших нет», — говорится в телеграм-канале администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее автоколонна миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС.

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