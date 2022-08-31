Киев, , 07:06 — REGNUM Автоколонна миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС. Об этом 31 августа сообщило агентство Reuters.

Эксперт МАГАТЭ IAEA Imagebank

Утверждается, что автоколонна выехала рано утром в сторону Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом агентству сообщил очевидец в Киеве.

Время, когда миссия МАГАТЭ планирует прибыть на территорию АЭС, не указывается. Официального подтверждения информации о выезде миссии из Киева на настоящий момент не поступало.

Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уточнил, что миссия организации планирует прибыть на территорию Запорожской АЭС на этой неделе. В миссию вошли около 15 сотрудников МАГАТЭ, чьей специализацией являются проблемы ядерной безопасности. Их будут сопровождать сотрудники ООН, занимающиеся проблемами безопасности и логистики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как указал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, программа пребывания миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС рассчитана всего на один день.

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