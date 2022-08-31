Париж, , 10:06 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн заверила, что французская группа Engie «нашла другие источники поставок» газа, передает BFM TV.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Российская компания «Газпром» ранее объявила, что с четверга, 1 сентября, полностью приостановит поставки газа французской группе Engie из-за неуплаты.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн, желая «успокоить клиентов Engie», заявила, что французская группа «нашла другие источники поставок», не уточнив, какие именно.

Компания Engie сообщила, что «Газпром» уведомил ее о дополнительных и немедленных сокращениях поставок газа «из-за разногласий между сторонами по применению контрактов». Группа напомнила, что уже приняла меры, чтобы иметь возможность снабжать своих клиентов газом даже в случае прекращения поставок «Газпрома».

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские промышленные предприятия экономить энергию и готовиться к «очень жесткой зиме».

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